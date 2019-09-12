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РЕН ТВ рассказал об итогах первой недели сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Со стартом нового телесезона канал нарастил аудиторию в дневном прайме и пре-прайме – ежедневные документальные проекты заняли 1 строчки среди конкурентов.

В целом за неделю РЕН ТВ расположился в первой пятёрке каналов, как по целевой аудитории «Все 25-54» с долей 7,0%, так и по общей «4+». Среди мужчин в возрасте 25-54 лет телеканал занял 1 место по популярности с долей телесмотрения 9,2%.

В первую неделю сентября документальные проекты канала обошли конкурентов в дневном прайме и пре-прайме, заняв 1 места в своих слотах. Средняя доля «Загадок человечества» с Олегом Шишкиным со 2 по 6 сентября составила 7,9%, при этом два дня программа собирала 9,4% аудитории (Все 25-54). «Невероятно интересные истории» с Сергеем Долей также в среднем смотрело 7,9% зрителей, а «Тайны Чапман» – 7,4%.

В выходные РЕН ТВ показывал лучшие части франшизы о Гарри Поттере, и это принесло результат: «Гарри Поттер и философский камень» – доля 11,2%, «Гарри Поттер и тайная комната» – 11,5%.

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