РЕН ТВ запустит путеводитель по миру

На телеканале РЕН ТВ 30 августа состоится премьера передачи «НИИ. Путеводитель» с Сергеем Долей. Об это сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Теперь в 14:00 по пятницам зрители смогут увидеть спецвыпуски из разных уголков мира, где популярный travel-блогер покажет ранее неизвестные маршруты. Кроме того, ведущий поделится полезной информацией и профессиональными секретами, которые можно использовать при планировании собственных путешествий.

В частности, зрители получат ответы на вопросы о том, как сэкономить на перелете и проживании, не переплатить в ресторане и за такси, а также найти общий язык с местными жителями.

С декабря на РЕН ТВ выходит «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. В каждом выпуске звезды музыки, кино, спорта, политики и интернета собираются, чтобы сразиться друг с другом при помощи анекдотов.