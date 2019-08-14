РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»

В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история». Ее ведущим станет профессор психологии Борис Рыжов.

«Неизвестная история» — богатейший источник информации и суровых уроков человеческой цивилизации. Программа предложит неизвестные факты об известных событиях и персонажах», — сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что Борис Рыжов более 10 лет работал на засекреченных проектах. Именно он занимался психологической подготовкой к полету экипажа «Бурана». Также он обучал летчиков контролю над организмом — в моменты, когда отказывают все приборы. Исторические события он рассмотрит через призму своих уникальных знаний.

Программа будет выходит в эфир каждую субботу.