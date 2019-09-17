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РЕН ТВ представит новый сезон программы «Как устроен мир»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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На телеканале РЕН ТВ с 23 сентября стартует 3-й сезон программы «Как устроен мир», в которой журналист Тимофей Баженов испытывает на себе силу природы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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«Новый сезон имеет несколько ключевых отличий от предыдущих. Теперь программа полностью состоит из оригинального контента, снятого специально для РЕН ТВ. Она насыщена всевозможными экспериментами над собой, полна экстрима и путешествий. Будет много эпизодов из жизни животных, диких племен», — указано в сообщении.

В новом сезоне Баженов расскажет, «как поймать и поработить молнию, каким образом деревья шагают и где взять рецепт ветра». Сам ведущий заявляет, что зрители получат возможность обдумать все версии, которые являются «максимально близкими к раскрытию правды о мире».

Теперь в программе «Как устроен мир» будет увеличенное количество серий, которые телеканал покажет в течение нескольких месяцев. Смотреть выпуски можно будет с 23 сентября в 11:00.

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