Три столицы: клубы из Петербурга и Химок получили шанс обойти ЦСКА

В среду стартует 11-й сезон Единой лиги, который обещает стать самым непредсказуемым за последние годы. Бессменный чемпион международного турнира последних восьми лет — ЦСКА — пережил одну из самых масштабных перестроек состава. В межсезонье московский клуб покинуло немало ключевых игроков. На их место армейцы взяли сильных баскетболистов, но смогут ли они полноценно заменить Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса — пока большой вопрос. Поэтому у ближайших преследователей — «Химок» и «Зенита» — появляются реальные шансы на титул. Летом оба коллектива пригласили в свои ряды звезд первой величины и делают большую ставку на этот сезон.

Всем перечисленным клубам придется соревноваться в условиях очень насыщенного календаря. К матчам Единой лиги добавится еще минимум 30 игр в Евролиге.

— Безусловно, «Химки» и «Зенит» стали гораздо сильнее по сравнению с прошлым сезоном, их ростеры впечатляют, — рассказал «Известиям» президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Но из этих мастеров Римасу Куртинайтису и Жоану Пласе надо создать команды, и на это уйдет какое-то время. Впрочем, такая же задача стоит и перед Димитрисом Итудисом (наставник ЦСКА. — «Известия»), который лишился своих системообразующих игроков. Мы понаблюдаем, как наши лидеры возродятся в новом сезоне. Сейчас предсказать фаворита невозможно. К тому же не забывайте, эти три команды будут выступать в Евролиге, что всегда отнимает много сил. И если ЦСКА привык к такому графику, впрочем, как и «Химки», уже два года выступающие по новой круговой системе, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы.

Тройка «Химок»

Новый сезон стартует 25 сентября матчем «Химки»–«Зелена-Гура». Летняя селекционная кампания подмосковного клуба оказалась, пожалуй, самой масштабной в его истории. Желто-синие не только подписали десять новых игроков, включая финалиста NBA-2018/19 Юнаса Жеребко и Тимофея Мозгова, но и удержали Яниса Тимму. В прошлом сезоне форвард сборной Латвии выступал за команду на правах аренды.

К тому же в лице Стефана Йовича у «Химок» появился сильный разыгрывающий, которого так не хватало команде в прошлом сезоне. Серб — рекордсмен Евролиги по количеству передач в одном матче (19), а его партнер по задней линии — латвиец Дайрис Бертанс — имеет лучший процент реализованных трехочковых в прошлом сезоне главного евротурнира (53,6%). Если в эту компанию добавить ещё самого яркого игрока Европы Алексея Шведа, то может образоваться серьезный атакующий «трезубец», защищаться от которого будет чрезвычайно сложно.

— Я наслышан, что «Химки» постоянно доходят до финала Единой лиги и там уступают ЦСКА, — сказал «Известиям» форвард желто-синих Юнас Жеребко. — Попытаемся сломать эту традицию в новом сезоне. Я впечатлен тем, какой у нас подобрался состав. Уверен, мы способны на многое. Главное избежать травм и недооценки соперников. Все команды будут настраиваться на «Химки» по-особому.

Кто возглавит атаку ЦСКА

Армейцы летом приобрели шесть новых игроков, включая лучшего снайпера Евролиги-2018/19 Майка Джеймса и центрового Коста Куфоса, имеющего за плечами 11 сезонов в NBA. Клуб также покинуло шесть баскетболистов, среди них главные герои триумфа ЦСКА в прошлом сезоне. Понятно, что столь масштабные перемены серьезно изменят рисунок игры команды.

— Нам надо провести ряд серьезных матчей на самом высоком уровне, чтобы окончательно сформировать новую команду, — признался «Известиям» капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — Но уже могу сказать, что все новички очень стараются как можно быстрее усвоить игровую философию ЦСКА и приносить пользу с первых игр. Уверен, что нас не стоит списывать со счетов. Мы вновь будем бороться за оба титула в новом сезоне.

Не исключено, что ЦСКА будет строить свое нападение через пятых номеров. Впервые за время своей работы в клубе Димитрис Итудис получил в свое распоряжение двух габаритных центровых — Йоханнеса Фойгтманна (214 см) и Косту Куфоса (213 см).

— Самое дефицитное амплуа в современном баскетболе — это центровой, — отметил в разговоре с «Известиями» четырехкратный чемпион СССР Владимир Гомельский. — И любые тренеры, которые говорят о том, что они предпочитают small ball (игра «легкой» пятеркой, без классического центрового. — «Известия»), просто не имеют в своих рядах высококлассного рослого пятого номера. У ЦСКА сейчас два таких игрока — один из которых очень атлетичен (Куфос), а второй обладает очень хорошим броском с дистанции (Фойгтманн). Поэтому не задействовать две такие «машины», особенно грека, в нападении было бы глупо. Но если вы спросите меня, будут ли армейцы целенаправленно играть в «краску», мой ответ «нет». С таким количеством снайперов, которые могут растянуть оборону соперника, важно только поставить правильное передвижение мяча.

Кто будет помогать Айону

Нынешним летом петербургский клуб пополнили 11 новичков, причем шесть из них имеют опыт игры в лучшем чемпионате Европы — испанской ACB. Лидером обновленного «Зенита» будет экс-баскетболист «Реала» Густаво Айон. Его должны поддержать разыгрывающий сборной Франции Эндрю Альбиси и MVP Еврокубка-2018/19 Уилл Томас. Также у сине-бело-голубых очень крепкий костяк российских игроков — Антон Понкрашов, Евгений Воронов, Дмитрий Хвостов, Андрей Зубков, Владислав Трушкин и Антон Пушков. Не станем забывать и о том, что за «Зенит» в новом сезоне будет выступать один из лучших игроков ЧМ-2019 — поляк Матеуш Понитка.

С таким составом у петербургского клуба точно есть возможность превзойти лучший результат в своей истории — третье место в Единой лиге.

— Мы хотим выиграть как можно больше матчей как в Евролиге, так и в Единой лиге, — поделился с «Известиями» Владислав Трушкин. — Поэтому сейчас полностью сконцентрированы на предстоящих матчах с «Зелено-Гурой» и «Альбой». Еще три года назад я выступал в Суперлиге-1, а скоро могу дебютировать в Евролиге. Это приятные эмоции — я воодушевлен и очень хочу быть конкурентоспособным на этом уровне.

«Зенит» дебютирует в Евролиге, команда получила wild card (особое приглашение) от организаторов.