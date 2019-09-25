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Три столицы: клубы из Петербурга и Химок получили шанс обойти ЦСКА

Новый сезон баскетбольной Единой лиги может стать самым непредсказуемым
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Фото: ТАСС/Михаил Александров
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В среду стартует 11-й сезон Единой лиги, который обещает стать самым непредсказуемым за последние годы. Бессменный чемпион международного турнира последних восьми лет — ЦСКА — пережил одну из самых масштабных перестроек состава. В межсезонье московский клуб покинуло немало ключевых игроков. На их место армейцы взяли сильных баскетболистов, но смогут ли они полноценно заменить Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса — пока большой вопрос. Поэтому у ближайших преследователей — «Химок» и «Зенита» — появляются реальные шансы на титул. Летом оба коллектива пригласили в свои ряды звезд первой величины и делают большую ставку на этот сезон.

Всем перечисленным клубам придется соревноваться в условиях очень насыщенного календаря. К матчам Единой лиги добавится еще минимум 30 игр в Евролиге.

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— Безусловно, «Химки» и «Зенит» стали гораздо сильнее по сравнению с прошлым сезоном, их ростеры впечатляют, — рассказал «Известиям» президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Но из этих мастеров Римасу Куртинайтису и Жоану Пласе надо создать команды, и на это уйдет какое-то время. Впрочем, такая же задача стоит и перед Димитрисом Итудисом (наставник ЦСКА. — «Известия»), который лишился своих системообразующих игроков. Мы понаблюдаем, как наши лидеры возродятся в новом сезоне. Сейчас предсказать фаворита невозможно. К тому же не забывайте, эти три команды будут выступать в Евролиге, что всегда отнимает много сил. И если ЦСКА привык к такому графику, впрочем, как и «Химки», уже два года выступающие по новой круговой системе, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы.

Тройка «Химок»

Новый сезон стартует 25 сентября матчем «Химки»–«Зелена-Гура». Летняя селекционная кампания подмосковного клуба оказалась, пожалуй, самой масштабной в его истории. Желто-синие не только подписали десять новых игроков, включая финалиста NBA-2018/19 Юнаса Жеребко и Тимофея Мозгова, но и удержали Яниса Тимму. В прошлом сезоне форвард сборной Латвии выступал за команду на правах аренды.

К тому же в лице Стефана Йовича у «Химок» появился сильный разыгрывающий, которого так не хватало команде в прошлом сезоне. Серб — рекордсмен Евролиги по количеству передач в одном матче (19), а его партнер по задней линии — латвиец Дайрис Бертанс — имеет лучший процент реализованных трехочковых в прошлом сезоне главного евротурнира (53,6%). Если в эту компанию добавить ещё самого яркого игрока Европы Алексея Шведа, то может образоваться серьезный атакующий «трезубец», защищаться от которого будет чрезвычайно сложно.

— Я наслышан, что «Химки» постоянно доходят до финала Единой лиги и там уступают ЦСКА, — сказал «Известиям» форвард желто-синих Юнас Жеребко. — Попытаемся сломать эту традицию в новом сезоне. Я впечатлен тем, какой у нас подобрался состав. Уверен, мы способны на многое. Главное избежать травм и недооценки соперников. Все команды будут настраиваться на «Химки» по-особому.

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Кто возглавит атаку ЦСКА

Армейцы летом приобрели шесть новых игроков, включая лучшего снайпера Евролиги-2018/19 Майка Джеймса и центрового Коста Куфоса, имеющего за плечами 11 сезонов в NBA. Клуб также покинуло шесть баскетболистов, среди них главные герои триумфа ЦСКА в прошлом сезоне. Понятно, что столь масштабные перемены серьезно изменят рисунок игры команды.

— Нам надо провести ряд серьезных матчей на самом высоком уровне, чтобы окончательно сформировать новую команду, — признался «Известиям» капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — Но уже могу сказать, что все новички очень стараются как можно быстрее усвоить игровую философию ЦСКА и приносить пользу с первых игр. Уверен, что нас не стоит списывать со счетов. Мы вновь будем бороться за оба титула в новом сезоне.

Не исключено, что ЦСКА будет строить свое нападение через пятых номеров. Впервые за время своей работы в клубе Димитрис Итудис получил в свое распоряжение двух габаритных центровых — Йоханнеса Фойгтманна (214 см) и Косту Куфоса (213 см).

— Самое дефицитное амплуа в современном баскетболе — это центровой, — отметил в разговоре с «Известиями» четырехкратный чемпион СССР Владимир Гомельский. — И любые тренеры, которые говорят о том, что они предпочитают small ball (игра «легкой» пятеркой, без классического центрового. — «Известия»), просто не имеют в своих рядах высококлассного рослого пятого номера. У ЦСКА сейчас два таких игрока — один из которых очень атлетичен (Куфос), а второй обладает очень хорошим броском с дистанции (Фойгтманн). Поэтому не задействовать две такие «машины», особенно грека, в нападении было бы глупо. Но если вы спросите меня, будут ли армейцы целенаправленно играть в «краску», мой ответ «нет». С таким количеством снайперов, которые могут растянуть оборону соперника, важно только поставить правильное передвижение мяча.

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Кто будет помогать Айону

Нынешним летом петербургский клуб пополнили 11 новичков, причем шесть из них имеют опыт игры в лучшем чемпионате Европы — испанской ACB. Лидером обновленного «Зенита» будет экс-баскетболист «Реала» Густаво Айон. Его должны поддержать разыгрывающий сборной Франции Эндрю Альбиси и MVP Еврокубка-2018/19 Уилл Томас. Также у сине-бело-голубых очень крепкий костяк российских игроков — Антон Понкрашов, Евгений Воронов, Дмитрий Хвостов, Андрей Зубков, Владислав Трушкин и Антон Пушков. Не станем забывать и о том, что за «Зенит» в новом сезоне будет выступать один из лучших игроков ЧМ-2019 — поляк Матеуш Понитка.

С таким составом у петербургского клуба точно есть возможность превзойти лучший результат в своей истории — третье место в Единой лиге.

— Мы хотим выиграть как можно больше матчей как в Евролиге, так и в Единой лиге, — поделился с «Известиями» Владислав Трушкин. — Поэтому сейчас полностью сконцентрированы на предстоящих матчах с «Зелено-Гурой» и «Альбой». Еще три года назад я выступал в Суперлиге-1, а скоро могу дебютировать в Евролиге. Это приятные эмоции — я воодушевлен и очень хочу быть конкурентоспособным на этом уровне.

«Зенит» дебютирует в Евролиге, команда получила wild card (особое приглашение) от организаторов.

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