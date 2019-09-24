Пятерка на миллиард: клубы Единой лиги раскрыли свои бюджеты

У пяти клубов Единой лиги в сезоне-2018/19 бюджет превысил 1 млрд рублей. Это ЦСКА (2,861 млрд), «Химки» (2,340), «Зенит» (1,870), «Локомотив-Кубань» (1,309) и УНИКС (1,001). «Известия» ознакомились со сводной таблицей бюджетов баскетбольных клубов. У других российских участников международного турнира гораздо более скромные показатели — например, бюджет «Нижнего Новгорода» — 435 млн рублей, «Пармы» — 233 млн, «Енисея» — 232 млн, «Автодора» — 208 млн. Доходы и расходы клубов прокомментировал для «Известий» почетный президент Единой лиги Сергей Иванов.

«Зенит» — самый прибыльный

Лучшая разница по доходам и операционным расходам у «Зенита». Петербургский клуб в минувшем сезоне показал прибыль в 75,9 млн рублей. На втором месте казанский УНИКС (15,6 млн), на третьем — «Химки» (13,1). ЦСКА тоже в плюсе — 1,6 млн рублей. Отрицательная разница у «Локомотива-Кубани» (–54,1 млн) и «Нижнего Новгорода» (–9,1 млн).

— Поздравляю «Зенит» с достижением, — отметил в разговоре с «Известиями» Сергей Иванов. — Хочу подчеркнуть, что прибыль самой лиги составила 45,7 млн. На Матч звезд – 2019 мы продали билетов на 25,3 млн рублей. Это больше, чем доходы почти всех клубов, кроме ЦСКА и «Химок», за билетную программу за целый сезон. Меня очень беспокоит этот момент. Руководители наших команд или не умеют зарабатывать, или не хотят этого делать. Спонсоры же и так дают деньги.

При этом баскетбольные клубы Единой лиги по итогам минувшего сезона заплатили налогов на сумму 2,217 млрд рублей. Больше всего перечислил государству ЦСКА — 723 млн, на втором месте «Химки» — 678 млн, на третьем УНИКС — 266 млн.

— Это очень приличные цифры, — полагает почетный президент Единой лиги. — Например, «Химки» почти в два раза увеличили эту статью расходов. В прошлом году она составляла 344 млн рублей.

К слову, клубы не делают взносов на проведение Единой лиги — организация турнира в сезоне-2018/19 обошлась в 254 млн рублей в год.

— Это ответ на вопрос, почему они хотят играть в Единой лиге и не хотят выступать в чемпионате России. Если бы не было Единой лиги, клубы платили бы эти деньги сами, — подчеркнул Сергей Иванов.

Дорогие агенты и тренеры

На трансферы и агентские вознаграждения в сезоне-2018/19 больше всех потратил «Локомотив-Кубань» — 100,8 млн рублей. Далее идет УНИКС (63,1 млн) и «Зенит» (54,1 млн). Интересно, что у «Енисея» напротив этой статьи расходов стоит прочерк.

— Хочу похвалить «Енисей», — сказал Сергей Иванов. — Это единственная команда, которая ни копейки не платит агентам и посредникам. Они действуют по принципам NBA. Там клубы не платят агентские. Если игрок доволен своим агентом, он заключает с ним договор и отдает ему какой-то процент своей зарплаты. Это их личная договоренность, клуб здесь ни при чем. А наши клубы платят достаточно большие деньги посредникам. Причем иногда это жулики, которые не имеют никакого отношения к баскетболу.

По выплатам тренерам и привлеченному персоналу в минувшем сезоне лидировали «Химки». Их суммарные траты составили 158,6 млн рублей. На втором месте ЦСКА (111,6), замыкает тройку «Локомотив-Кубань» (111,3).

— Тут всё логично, «Химки» по ходу сезона сменили главного тренера и весь штаб Георгиоса Барцокаса, а «Локомотив-Кубань» и вовсе поменял трех наставников, — напомнил Сергей Иванов.

Закрытые иностранцы

Белорусский «Цмоки-Минск», казахстанская «Астана», эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура» не будут раскрывать свои бюджеты, как это делают российские участники Единой лиги.

— Я противник этого, — подтвердил Сергей Иванов. — Мы не имеем права распространять свою юрисдикцию на территории иностранных государств и требовать от иностранных клубов — участников Единой лиги открывать свои бюджеты. При этом мы прекрасно знаем их бюджеты, и, поверьте мне на слово, они не превосходят бюджетов «Енисея» и «Пармы». А результаты сильно различаются. Например, в прошлом сезоне «Астана» и «Калев» играли в плей-офф. Просто в этих клубах другой уровень менеджмента.

11-й сезон Единой лиги стартует 25 сентября — в первом матче «Химки» примут «Зелену Гуру».