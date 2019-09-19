Вытянули джокера: американский снайпер стал капитаном УНИКСа

БК УНИКС определился с новым капитаном — им стал 32-летний атакующий защитник Джамар Смит. Об этом «Известиям» сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев. Американец выступает в Казани с 2017 года и стал одним из лидеров коллектива. В сезоне-2017/18 он был признан лучшим шестым игроком Единой лиги («джокер», усиливающий игру со скамейки запасных), а в сезоне-2018/19 вошел в тройку лучших игроков УНИКСа по набранным очкам (12,2) и передачам (2,8) в Еврокубке.

Последние два сезона капитаном клуба был Антон Понкрашов. Глава УНИКСа готов был оставить экс-игрока сборной России на новый сезон, воспользовавшись опцией в его контракте. Однако тренерский штаб во главе с Димитрисом Прифтисом отказался от этой идеи. В итоге Понкрашов подписал контракт с «Зенитом».

— Новый капитан команды — Джамар Смит, — сказал «Известиям» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Не смущает ли меня, что выбор пал на иностранца? В нашем клубе уже была такая практика, да и в других российских клубах капитанами часто выбирают легионеров. Не вижу в этом проблемы.

Капитаном УНИКСа долгое время был греческий форвард Костас Каймакоглу, который продолжает выступать за команду. Из российских топ-клубов иностранный капитан также у ЦСКА — центровой Кайл Хайнс. В «Химках» капитанские функции выполняет Сергей Моня, в «Зените» — Евгений Воронов, в «Локомотив-Кубань» — Виталий Фридзон.

По итогам прошлого сезона УНИКС сохранил только четырех легионеров. Помимо Джамара Смита, новые годовые контракты получили Эрик Макколлум, Костас Каймакоглу и Реймар Морган. Клуб покинули Морис Ндур, Пиеррия Хенри, Мелвин Эджим и Трент Локетт. Плюс Понкрашов и Максим Шелекето.

В свою очередь, команду пополнили Дмитрий Узинский, Валерий Лиходей, Алекс Таюс, Хаукур Палссон и Вангелис Манцарис. Сейчас в составе казанцев — семь иностранцев — максимальное количество легионеров в заявку на сезон Единой лиги. Ранее Евгений Богачев говорил, что клуб может взять еще одного легионера, который будет выступать только в Еврокубке.

— Пока не будем брать новичков, — уточнил президент УНИКСа. — Возможно, уже в ходе сезона, если случится какой-то форс-мажор.

При этом по именам казанцы пока сильно уступают ЦСКА, «Химкам» и «Зениту», которые этим летом провели мощные селекционные кампании.

— Мы настроены на то, чтобы конкурировать со всеми командами в Единой лиге и бороться за медали, — подчеркнул Евгений Богачев. — Понятно, конкуренты здорово усилились, но и мы не сидели без дела этим летом. Состав подобрался неплохой. На следующей неделе мы едем в Москву, где примем участие в Кубке Гомельского. Думаю, что по этим матчам можно будет сказать, на что мы способны.

По мнению экс-тренера УНИКСа и сборной России Станислава Еремина, казанский клуб не стоит списывать со счетов.

— Сейчас трудно реально оценить силы той или иной команды, можно рассуждать только теоретически, — отметил эксперт. — Порой жизнь опровергает самые очевидные прогнозы. Если говорить про селекционную работу, то «Химки», ЦСКА и «Зенит» провели очень мощную кампанию. Но по сути — во всех трех клубах новые команды. Таким образом, понадобится время, чтобы из этого набора игроков создать настоящую командную химию. УНИКС усилился точечно. В Казани тщательно относятся к подписанию новичков, всегда учитывая материальную сторону. В бюджетном плане они уступают не только трем названным клубам, но и «Локомотив-Кубань». Тем не менее каждый год казанцы борются за медали. В прошлом сезоне они чудом не выиграли регулярный чемпионат и уступили в напряженном полуфинале «Химкам».

В нынешнем сезоне казанцы вновь будут участвовать в Еврокубке. В группе С соперниками УНИКСа станут турецкая «Дарушафака», словенская «Олимпия», испанский «Ховентуд», итальянская «Брешия» и французский «Нантер». В следующий круг пройдут четыре лучшие команды.

В предыдущем розыгрыше подопечные Димитриса Прифтиса дошли до полуфинала второго по значимости клубного турнира Старого Света, уступив будущему победителю — «Валенсии» (0:2 в серии).