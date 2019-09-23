Путин поздравил российских победителей ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин поздравил боксеров Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова с золотыми медалями на чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Екатеринбурге. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля в субботу, 21 сентября.

«Талантливый, целеустремленный, опытный спортсмен, вы вновь продемонстрировали свои высокие лидерские, чемпионские качества, показали лучший результат в весовой категории до 69 кг и, конечно, подарили самые позитивные эмоции многочисленным любителям бокса в нашей стране», — отметил Путин в телеграмме Замковому.

В поздравлении Бакши президент упомянул «отличную физическую подготовку и по-настоящему «боевой, победный настрой» спортсмена, что помогло ему одолеть противника.

«Уверен, что лидерский настрой, упорство и по-настоящему спортивный характер помогут вам и впредь добиваться намеченных целей, достойно представлять нашу страну на самых престижных международных стартах», — заявил российский лидер в обращении к Гаджимагомедову.

ЧМ по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Российская сборная завоевала четыре медали — три золота и одну бронзу. Россия принимала у себя мировое первенство по боксу второй раз в новейшей истории. В СССР соревнование такого уровня проходило в стране только один раз — в 1989 году в Москве.

Следующий чемпионат мира пройдет в Нью-Дели в 2021 году.