Прямой эфир

Путин поздравил российских победителей ЧМ по боксу в Екатеринбурге

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил боксеров Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова с золотыми медалями на чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Екатеринбурге. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля в субботу, 21 сентября.

Тон ринга: российские боксеры сделали заявку на победу в Токио
Домашнее мировое первенство принесло россиянам лучший за 12 лет результат в медальном зачете

«Талантливый, целеустремленный, опытный спортсмен, вы вновь продемонстрировали свои высокие лидерские, чемпионские качества, показали лучший результат в весовой категории до 69 кг и, конечно, подарили самые позитивные эмоции многочисленным любителям бокса в нашей стране», — отметил Путин в телеграмме Замковому.

В поздравлении Бакши президент упомянул «отличную физическую подготовку и по-настоящему «боевой, победный настрой» спортсмена, что помогло ему одолеть противника.

«Уверен, что лидерский настрой, упорство и по-настоящему спортивный характер помогут вам и впредь добиваться намеченных целей, достойно представлять нашу страну на самых престижных международных стартах», — заявил российский лидер в обращении к Гаджимагомедову.

ЧМ по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Российская сборная завоевала четыре медали — три золота и одну бронзу. Россия принимала у себя мировое первенство по боксу второй раз в новейшей истории. В СССР соревнование такого уровня проходило в стране только один раз — в 1989 году в Москве.

Следующий чемпионат мира пройдет в Нью-Дели в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне завоевали три золота на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Организатор рассказал о самом ожидаемом поединке осени между Емельяненко и Кокляевым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019