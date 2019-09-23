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В Перми закрыли детский сад после массового заболевания коклюшем

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Перми приставы приостановили работу частного детского сада, воспитанники которого массово заболели коклюшем. Также выяснилось, что дети спали на полу, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

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Проверка показала, что в помещении окна устроены таким образом, что проветривание невозможно. Кроме того, в саду не было медицинского наблюдения ни за детьми, ни за сотрудниками.

Суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность дошкольного учреждения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), и назначил наказание в виде приостановления деятельности учреждения на 30 суток.

Ранее в сентябре прокуратура Башкирии начала проверку после отказа ребенку с врожденной патологией в приеме в детсад. У девочки деформировано лицо и срослись пальцы на руках и ногах. После того как история получила огласку в СМИ, в администрации детсада заявили, что согласны принять ее, но только после операции на сросшихся пальцах.

Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей. Чаще всего поражает детей дошкольного возраста и очень опасен для них, может привести в том числе к летальному исходу. Инфицирование часто происходит через взрослых, являющихся носителями скрытой формы возбудителя.

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