Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы «Земский учитель» и «Земский доктор». Поручение, данное по итогам Восточного экономического форума, опубликовано на сайте Кремля.

Предполагается, что для врачей и учителей, которые приехали на работу в села и поселки на территории ДФО, введут дополнительный повышающий коэффициента к единовременным компенсационным выплатам, исходя из увеличения их размера до 200%.

Срок исполнения поручения назначен на 1 декабря текущего года.

В конце февраля Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

Также глава государства в обращении к Федеральному собранию поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.