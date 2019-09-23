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Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы «Земский учитель» и «Земский доктор». Поручение, данное по итогам Восточного экономического форума, опубликовано на сайте Кремля.

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Предполагается, что для врачей и учителей, которые приехали на работу в села и поселки на территории ДФО, введут дополнительный повышающий коэффициента к единовременным компенсационным выплатам, исходя из увеличения их размера до 200%.

Срок исполнения поручения назначен на 1 декабря текущего года.

В конце февраля Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

Также глава государства в обращении к Федеральному собранию поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.

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