Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 сентября.

В распоряжении главы государства сказано, что переговоры с абхазской стороной будет проводить Минобороны России при участии МИДа. Они же, по достижении договоренностей, подпишут соглашение от имени Российской Федерации.

О том, что Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии, стало известно 23 августа. Соответствующее соглашение подписали главы Минобороны России и Республики Абхазия Сергей Шойгу и Мираб Кишмария.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе конфликта. В 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, Россия в обеих еще непризнанных на тот момент республиках создала военные базы для отражения грузинской агрессии, а впоследствии признала суверенитет данных территорий. Тогда же началось военное сотрудничество РФ и Абхазии. Российские базы служат гарантией безопасности республик в будущем.