Путин назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля

Президент России Владимир Путин приветствовал гостей и участников фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019» и отметил важную роль СМИ в отношениях между властью и гражданами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу, 21 сентября.

«Сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют ее представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — отметил Путин.

По мнению российского лидера, благодаря работе СМИ удается эффективнее решать волнующие людей проблемы. Он также отметил повышение заинтересованности и стремления самих граждан включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.

19 сентября правительство России утвердило размер компенсации за смерть журналиста при освещении вооруженного конфликта. Так, редакция должна будет единовременно выплатить не менее 2 млн рублей в случае гибели сотрудника, а также не менее 1 млн рублей, если журналист после причинения вреда утратил трудоспособность более чем на 90%. Если меньше 90% — не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% такой утраты.

Кроме того, журналисту должны выплатить сумму расходов на экстренную медпомощь за рубежом, но не более 2 млн рублей. Не более 1 млн рублей редакция также обязана потратить при необходимости на возвращение тела журналиста в Россию.