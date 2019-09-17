Песков переадресовал в МВД вопрос о журналисте Азаре

В Кремле не располагают информацией о ходе расследования по жалобе журналиста Ильи Азара. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, докладывают ли президенту о расследовании. Тогда представитель Кремля переадресовал вопрос в профильное министерство. «А почему вы не обращаетесь в МВД?» — спросил он.

9 сентября Песков заявил, что в случае подтверждения информации об оставлении малолетнего ребенка в одиночестве при задержании полицейскими журналиста Ильи Азара должно быть проведено отдельное разбирательство и приняты меры к недопущению впредь подобных случаев.

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара задержали 2 сентября после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. По данным ряда СМИ, вечером того же дня полиция снова приехала к квартире Азара, в которой находятся двухлетний ребенок и его мать.