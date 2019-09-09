В Кремле прокомментировали действия полиции при задержании журналиста Азара

В случае подтверждения информации об оставлении малолетнего ребенка в одиночестве при задержании полицейскими журналиста Ильи Азара должно быть проведено отдельное разбирательство и приняты меры к недопущению впредь подобных случаев. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно же, нужно выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома. Если это действительно так, то это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения ситуации, с тем чтобы такое не повторялось впредь», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле надеются, что заявление (в СК РФ. — Ред.), которое было подано Азаром, будет рассмотрено.

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара задержали 2 сентября после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на не согласованное с властями шествие пришло около 750 человек. По данным ряда СМИ вечером того же дня полиция снова приехала к квартире Азара, в которой находятся двухлетний ребенок и его мать.