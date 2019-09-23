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«Тинькофф Страхование» открыло дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В «Тинькофф Страховании» начал работу сервис урегулирования убытков по ОСАГО без необходимости посещения офиса посредников и технических станций. Экспертизу по оценке ущерба транспортному средству в результате ДТП можно пройти дистанционно. Достаточно загрузить фотографии повреждений и документы в чат мобильного приложения «Тинькофф» или на сайте Tinkoff.ru.

Банковское приложение превратится в универсального помощника
Тинькофф Банк развивает собственное мобильное приложение в соответствии со своей концепцией lifestyle-банкинга: к привычным банковским операциям добавлен большой перечень lifestyle-услуг — в частности, заказ столика в ресторане.

В мобильном приложении в разделе «Кошелек» надо выбрать карточку с текущим страховым полисом и нажать на кнопку «Заявить о страховом случае». После этого откроется чат.

Также до конца текущего года у клиентов «Тинькофф Страхования» появится возможность регистрировать страховые события с помощью чат-бота.

«Технологическое решение «Тинькофф Страхования» увеличит скорость урегулирования убытков по полисам ОСАГО в среднем в три раза», — говорится в релизе компании в понедельник, 23 сентября. Теперь процесс будет занимать не более 7 дней.

После определения суммы компенсации представитель «Тинькофф» приедет к клиенту на встречу в удобное для него место и время, чтобы подписать и забрать документы, а также сверить VIN-код автомобиля. Страховая выплата будет оперативно перечислена на карту клиента. Срок поступления страхового возмещения для держателей карт «Тинькофф» будет еще короче.

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