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«Тинькофф Мобайл» назвал предпочтения россиян в роуминге

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Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Clara Margais
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«Тинькофф Мобайл» изучил роуминговую активность своих абонентов в течение прошедшего лета и выявил их предпочтения в самых популярных направлениях. Результат исследования есть в распоряжении «Известий».

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Так, абоненты оператора связи за лето посетили более 150 стран, самыми популярными оказались Турция и государства Евросоюза. В Турции россияне сделали больше всего звонков, а в Италии — чаще всего пользовались интернетом.

Примечательно, что Турция пользуется популярностью среди жителей регионов, в то время как москвичи чаще выбирают Италию и Испанию, а петербуржцы — Финляндию и Эстонию. Любители путешествий из Калининградской области всё реже отдыхают в Турции, предпочитая этому направлению Польшу, Германию и Литву.

В среднем каждый турист ежедневно пользовался 2,5 минуты голосовой связи или 80 Мб интернет-трафика, который, в частности, тратили на веб-серфинг (36%), соцсети (28%), видеостриминг (10%), навигацию (6%) и мессенджеры (6%).

Находясь за границей, абоненты Сети могут бесплатно и безлимитно пользоваться навигацией в Google Maps — эта опция была популярна среди отдыхающих в Италии, Германии, Франции, Испании и Польше.

Специальными предложениями в роуминге воспользовались 75% клиентов «Тинькофф Мобайл». Так, более 20% путешествующих подключали пакетный безлимитный доступ к мессенджерам, еще около 30% — «Пакет интернета в день», и порядка 25% — «1 Гб на поездку».

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