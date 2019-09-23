В Красноярске установлен памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому

Памятник прославленному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Сегодня в Красноярске состоялась церемония открытия монумента всемирно известному оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому», — говорится в сообщении в понедельник, 23 сентября. В торжественном мероприятии приняли участие родители артиста, вдова и их дети.

Памятник Хворостовскому установили в сквере, расположенном на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. В августе прошлого года там была заложена капсула с прахом артиста. Место размещения капсулы и будущего памятника выбрали родители и вдова, отметили в администрации Красноярского края.

Памятник высотой 3,5 м изготовлен из бронзы. Авторами стали скульптор и заслуженный художник России Владимир Усов и член Союза архитекторов РФ Андрей Касаткин.

Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни в возрасте 55 лет. Свой прах певец завещал разделить на две части, одну из которых захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, вторую — в Красноярске.

В феврале 2018 года Театру оперы и балета в Красноярске присвоили имя Хворостовского.