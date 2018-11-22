Бюст Хворостовского появился в «Геликон-опере»

В фойе музыкального театра «Геликон-опера» открыли бюст Дмитрия Хворостовского. Бронзовую скульптуру работы Владимира Усова установили в канун годовщины со дня смерти певца.

«Мы видели много памятников, и мы сразу влюбились в работы Владимира Ильича Усова. Я ни на какие работы больше не хотел смотреть. Я вижу, что у него все памятники «живые», — рассказал ТАСС отец артиста Александр Степанович.

Инициатором установки бюста Хворостовского стал его друг, адвокат Павел Астахов, идею поддержали Игорь Крутой, Лилия Виноградова, Дмитрий Бертман и Константин Орбелян.

Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Последние 2,5 года он боролся с раком мозга и до последнего выступал с концертами. Согласно последней воле певца, его прах разделили на две части — одну урну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отвезли в родной Красноярск.