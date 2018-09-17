Концерт памяти Дмитрия Хворостовского состоится во Владивостоке

Концерт, посвященный Дмитрию Хворостовскому, состоится во Владивостоке 29 сентября 2018 года. На сцене FESCO Hall выступят три баритона — Давид Гвинианидзе, Андрей Бреус и Константин Сучков. В программе гала-концерта — арии из опер и эстрадные песни.

Как отмечает ИА PrimaMedia, на концерте прозвучат любимые оперные арии Хворостовского. Выступление лучших певцов современности станет данью уважения и восхищения выдающемуся баритону.

24 августа в Красноярске захоронили часть праха Хворостовского. Торжественная церемония прошла в сквере Красноярского института искусств. В скором времени там же появится мемориальный комплекс в память о Хворостовском.

Оперный певец скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни.