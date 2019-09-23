Часы Apple Watch спасли жизнь пожилому американцу

Часы Apple Watch спасли жизнь пожилому жителю американского штата Вашингтон Бобу Бердетту. Об этом его сын Гейб рассказал на своей странице в Facebook 20 сентября.

Мужчины договорились покататься в парке на велосипедах, однако Гейб так и не дождался отца. Позже выяснилось, что Боб упал с велосипеда, сильно ударился головой и потерял сознание.

Сотрудники службы спасения обнаружили мужчину и оказали ему помощь только потому, что на часах Apple Watch Бердетта при ударе сработала специальная функция обнаружения падения.

Если после удара пользователь самостоятельно не отключает уведомление о падении, то устройство отправляет сигнал в экстренные службы, при этом указывая местоположение человека и данные близких людей.

Боб оказался в больнице меньше, чем через 30 минут после инцидента. Сейчас с ним все в порядке.

16 сентября стало известно, что в Омске сотрудники МЧС спасли шестилетнюю девочку, которая застряла в решетке ливневой канализации в районе остановки.