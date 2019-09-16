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Застрявшую в ливневке девочку спасли в Омске

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В Омске сотрудники МЧС спасли шестилетнюю девочку, которая застряла в решетке ливневой канализации в районе остановки «Диспетчерская». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

В понедельник, 16 сентября, на пульт «101» позвонила женщина, которая рассказала, что во время прогулки ее дочь коленом попала в решетку ливневки. Прибывшие спасатели приняли решение разжать прутья, а не резать их, пишет ИА «Город55».

В ведомстве отметили, что, увидев инструмент, девочка испугалась, но специалистам удалось успокоить ее и при помощи гидравлических ножниц разжать прутья решетки. Девочка не пострадала.

С начала 2019 года сотрудники омской пожарно-спасательной службы помогли 630 гражданам.

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