Прямой эфир

Дедушка-блогер устроил аварию с грузовиком в Дагестане

0
Фото: Instagram/hidirdek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дагестанский дедушка-блогер hidirdek стал виновником серьезного ДТП с участием грузовика, пишет РЕН ТВ.

По словам пенсионера, из-за него перевернулся КамАЗ, а сумма ущерба составила 70 тыс. рублей. При этом речь идет только об испорченном товаре, без учета повреждений грузовика.

На опубликованном в Instagram видео блогер рассказал о произошедшем, едва сдерживая слезы.

«Не знаю как мне быть теперь. Может, кто поможет чем», - обратился hidirdek к подписчикам.

Согласно второму обращению, многие откликнулись и начали оказывать помощь пенсионеру в компенсации ущерба.

В августе сообщалось, что в Дагестане блогер насмерть сбил молодого человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для блогера попросили 6 лет колонии за призывы к расправе над детьми силовиков
15 россиян пострадали в результате ДТП в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019