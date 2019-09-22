Дедушка-блогер устроил аварию с грузовиком в Дагестане

Дагестанский дедушка-блогер hidirdek стал виновником серьезного ДТП с участием грузовика, пишет РЕН ТВ.

По словам пенсионера, из-за него перевернулся КамАЗ, а сумма ущерба составила 70 тыс. рублей. При этом речь идет только об испорченном товаре, без учета повреждений грузовика.

На опубликованном в Instagram видео блогер рассказал о произошедшем, едва сдерживая слезы.

«Не знаю как мне быть теперь. Может, кто поможет чем», - обратился hidirdek к подписчикам.

Согласно второму обращению, многие откликнулись и начали оказывать помощь пенсионеру в компенсации ущерба.

В августе сообщалось, что в Дагестане блогер насмерть сбил молодого человека.