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Назван эффективный способ поддержания здоровья зубов

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Фото: Depositphotos
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Стоматологи рассказали, как можно легко поддержать здоровье зубов и жевательных мышц. Об этом 23 сентября сообщает «РИА Новости».

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По словам врачей, жевательная резинка после каждого приема пищи окажет весьма благотворное влияние на зубы. Однако жевать ее надо не больше 10–15 минут.

По словам профессора кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игоря Бондаренко, жвачка способствует обильному слюноотделению, которое очищает эмаль и межзубное пространство от частичек пищи. Она также позволяет поддерживать в тонусе жевательные мышцы и улучшает в них кровоток.

При этом специалист заметил, что использовать жевательную резинку вместо чистки нельзя. Для гигиены полости рта он посоветовал использовать щетку, зубные нити и ирригатор.

В это же время доктор медицинских наук Алексей Буеверов развеял миф о вреде жвачки для желудка. По его словам, главное не глотать ее и не жевать в течение всего дня.

Специалисты рекомендовали выбирать жвачку без сахара. Также стоит обратить внимание и на противопоказания: людям с заболеваниями десен, подвижными зубами лучше этот продукт не использовать.

19 сентября сообщалось, что ученые обнаружили опасность зубных имплантатов.

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