Прямой эфир

Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

0
Фото: REUTERS/Mike Theiler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения. Об этом в воскресенье, 22 сентября, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Хьюстоне, сообщает India Today.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует издание Трампа.

17 июля сообщалось, что США добиваются отказа Индии от контракта с Россией на поставку зенитных ракетных систем С-400, предлагая свою продукцию.

Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал страны Европы выделять больше денег Украине
Трамп не придет на саммит ООН по климату

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019