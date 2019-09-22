Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения. Об этом в воскресенье, 22 сентября, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Хьюстоне, сообщает India Today.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует издание Трампа.

17 июля сообщалось, что США добиваются отказа Индии от контракта с Россией на поставку зенитных ракетных систем С-400, предлагая свою продукцию.

Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд.