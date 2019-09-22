Названы замедляющие старение продукты

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение. Об этом 22 сентября сообщило издание «Аргументы и Факты».

По словам Мухиной, одним из лидеров среди таким продуктов является зеленый чай, поскольку в нем очень много антиоксидантов, которые запускают обменные процессы в организме.

На втором месте оказались финики, в которых содержатся аминокислоты, от которых стабилизируется психика, улучшается работа желудочно-кишечного тракта, а также восстанавливаются поврежденные клетки.

Для сохранения молодости кожи и глаз помогает облепиха с огромным количеством витамина А в составе. Сюда же она отнесла и чернику, которая помогает синтезу гормонов и клеток крови.

Диетолог также отметила большую пользу кисломолочных продуктов, в которых содержатся кальций, витамины, аминокислоты и еще множество полезных веществ.

От онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний диетолог посоветовала есть помидоры. Они также, по ее словам, помогут бороться с перееданием и набором веса.

18 сентября был назван замедляющий старение фрукт.