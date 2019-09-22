В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства

Российский Минздрав готовит предложения по новой системе лекарственного обеспечения. Она предусматривает возможность бесплатной выдачи пациентам лекарств, выписанных в поликлинике, или же предоставление медикаментов со скидкой. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет «Российская газета».

По словам главы министерства Вероники Скворцовой, ведомству выделено два года на то, чтобы представить «единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения».

На сегодняшний день лекарства бесплатно предоставляются только гражданам льготных категорий. В их числе инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом) и дети до трех лет. При этом в среднем россиянин в течение года тратит в аптеке около 7 тыс. рублей, что в пересчете на всё население страны составляет 1 трлн рублей. В то же время траты на лекарства в больницах и медикаменты, которые выдают льготникам, составляют около 380 млрд рублей.

Благодаря новой системе на бесплатные лекарства или существенную скидку смогут претендовать и другие россияне, которым необходимо длительное лечение. Скворцова при этом подчеркнула, что полного возмещения стоимости лекарств для всех граждан ждать не стоит. Речь, например, может идти о выдаче препаратов пациентам, перенесшим дорогостоящие операции на сердце и сосудах.

Кроме того, как отмечает «РГ», в Минздраве рассматривают и другие варианты реализации проекта. Один из них предусматривает предоставление бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до 18 лет.

Ранее в сентября сообщалось, что Министерство здравоохранения разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. Так, их можно будет получить, оформив рецепт. Решение о необходимости индивидуального применения лекарств по жизненным показаниям станет принимать консилиум специализированной медицинской организации.