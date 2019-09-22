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В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства

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Российский Минздрав готовит предложения по новой системе лекарственного обеспечения. Она предусматривает возможность бесплатной выдачи пациентам лекарств, выписанных в поликлинике, или же предоставление медикаментов со скидкой. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет «Российская газета».

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По словам главы министерства Вероники Скворцовой, ведомству выделено два года на то, чтобы представить «единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения».

На сегодняшний день лекарства бесплатно предоставляются только гражданам льготных категорий. В их числе инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом) и дети до трех лет. При этом в среднем россиянин в течение года тратит в аптеке около 7 тыс. рублей, что в пересчете на всё население страны составляет 1 трлн рублей. В то же время траты на лекарства в больницах и медикаменты, которые выдают льготникам, составляют около 380 млрд рублей.

Благодаря новой системе на бесплатные лекарства или существенную скидку смогут претендовать и другие россияне, которым необходимо длительное лечение. Скворцова при этом подчеркнула, что полного возмещения стоимости лекарств для всех граждан ждать не стоит. Речь, например, может идти о выдаче препаратов пациентам, перенесшим дорогостоящие операции на сердце и сосудах.

Кроме того, как отмечает «РГ», в Минздраве рассматривают и другие варианты реализации проекта. Один из них предусматривает предоставление бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до 18 лет.

Ранее в сентября сообщалось, что Министерство здравоохранения разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. Так, их можно будет получить, оформив рецепт. Решение о необходимости индивидуального применения лекарств по жизненным показаниям станет принимать консилиум специализированной медицинской организации.

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