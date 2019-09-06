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Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС.

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Согласно Минздраву, лекарственные препараты, не зарегистрированные в России, можно будет получить, оформив рецепт. Решение о «необходимости его индивидуального применения по жизненным показаниям» будет принято консилиумом специализированной медицинской организации.

Также решение могут принять либо учреждения Российской академии медицинских наук, либо «учреждения субъекта Российской Федерации, ‎в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения».

В последнее время неоднократно сообщалось о претензиях полиции к россиянам, которые через Сеть покупали незарегистрированные иностранные лекарства. В середине августа была задержана москвичка, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.

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