Глава Минздрава прояснила ситуацию вокруг незарегистрированных лекарств

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, как правительство решает проблему с незарегистрированными лекарственными препаратами в стране. В пятницу, 13 сентября, состоялся прямой эфир с участием министра и представителей здравоохранения Ярославской, Самарской, Иркутской, Свердловской и Томской областей. Основными темами беседы стали лекарственное обеспечение, первичное звено здравоохранения и оказание медицинской помощи.

Решение о назначении незарегистрированных в России лекарственных препаратов принимает консилиум врачей, ответила Скворцова на вопрос корреспондента «Известий».

Таким образом, ввозить незарегистрированные препараты стало возможно. Для этого премьер-министр Дмитрий Медведев дал распоряжение Минпромторгу закупить через Московский эндокринный завод необходимые партии лекарств.

Стоит отметить, что производитель препаратов сам должен инициировать регистрацию, подчеркнула Скворцова.

«С учетом того, что этот препарат (противоэпилептический препарат «Фризиум». — Ред.) уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований, — отметила министр.

По ее словам, производитель «Фризиума» фармкомпания Sanofi подаст заявление на регистрацию лекарства в России в течение месяца.

В последнее время неоднократно сообщалось о претензиях полиции к россиянам, которые через Сеть покупали незарегистрированные иностранные лекарства. Так, в середине августа задержали москвичку, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат.

По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.