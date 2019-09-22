Прямой эфир

Саудовская Аравия изменила условия поставки нефти в Японию

0
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера JXTG Nippon Oil & Energy об изменениях условий поставки нефти в связи с атакой на предприятие. Об этом 22 сентября сообщает Nikkei.

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ
В противостоянии Эр-Рияда и Тегерана не исключен военный сценарий

Выяснилось, что с японской компанией были проведены консультации по переходу на поставки менее качественной сырой нефти с октября текущего года.

Как поясняет ТАСС, такое сырье дешевле закупать, но сложнее и дороже перерабатывать. По мнению японских экспертов, это приведет к росту цен на бензин в стране.

Отмечается, что Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти для Японии.

Ранее, 19 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки на Saudi Aramco мировой рынок нефти «лихорадит». Однако, по его словам, это не отразится на ценах на сырье в долгосрочной перспективе.

14 сентября стало известно, что два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия государственной компании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия задумалась об увеличении поставок российской нефти
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019