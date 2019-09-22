Саудовская Аравия изменила условия поставки нефти в Японию

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера JXTG Nippon Oil & Energy об изменениях условий поставки нефти в связи с атакой на предприятие. Об этом 22 сентября сообщает Nikkei.

Выяснилось, что с японской компанией были проведены консультации по переходу на поставки менее качественной сырой нефти с октября текущего года.

Как поясняет ТАСС, такое сырье дешевле закупать, но сложнее и дороже перерабатывать. По мнению японских экспертов, это приведет к росту цен на бензин в стране.

Отмечается, что Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти для Японии.

Ранее, 19 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки на Saudi Aramco мировой рынок нефти «лихорадит». Однако, по его словам, это не отразится на ценах на сырье в долгосрочной перспективе.

14 сентября стало известно, что два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия государственной компании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.