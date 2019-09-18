Индия задумалась об увеличении поставок российской нефти

Индия рассматривает возможность увеличения поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы со стороны крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» на фоне перебоев с поставками из Саудовской Аравии в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco. Эта тема обсуждалсь на переговорах министра нефти Индии Дхармендры Прадхана и главы «Роснефти» Игоря Сечина, прошедших в Нью-Дели.

Также «Роснефть» и консорциум инвесторов прорабатывает возможность увеличения переработки на индийском НПЗ Вадинар в два раза, сообщает пресс-служба компании. На первом этапе участники консорциума берут на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать $ 850 млн в строительство нефтехимического производства.

Кроме того, консорциум планирует расширить присутствие Nayara Energy в розничном секторе. В настоящее время Nayara Energy управляет самой быстроразвивающейся сетью розничных продаж топлива в Индии, насчитывающей более 5300 АЗС по всей стране.

Также обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток Ойл».