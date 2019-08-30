Берлинский акцент: российские нефтяники заправят немецкие самолеты

В первой половине 2019 года «Роснефть» увеличила объемы поставок авиакеросина в зарубежные аэропорты почти в четыре раза, до 200 тыс. т, рассказали «Известиям» в компании. Такой рост обеспечен за счет выхода в аэропорты Германии, где было реализовано 142,5 тыс. т, отметил директор департамента специальных нефтепродуктов компании Тимофей Хохлов на пресс-конференции, которая состоялась на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Дочернее общество Rosneft Deutschland в этом году заключило контракты на обеспечение авиакеросином воздушных гаваней Берлина и Мюнхена. Теперь в планах компании –– выход и в другие города ФРГ. Эксперты подтверждают: германское направление –– одно из главных в зарубежной экспансии нефтяного холдинга. Сейчас «Роснефть» уже является акционером трех крупных НПЗ в этой стране и поставляет примерно 12% всего моторного топлива, продающегося в этой стране. В России компания также нацелена на дальнейшую экспансию в региональные аэропорты.

Зарубежная экспансия

В I полугодии 2019 года дочернее общество «Роснефти» Rosneft Deutschland продало клиентам в аэропортах Германии 142,5 тыс. т авиационного керосина. Ранее компания заключила контракты на заправку «в крыло» с воздушными гаванями Мюнхена (Тегель) и Берлина (Шенефельд). Помимо этого, «дочка» «Роснефти» договорилась о продаже авиатоплива JET A-1 собственного производства. Этим горючим в берлинском аэропорту будет заправлять свои самолеты «Аэрофлот».

–– Мы перешагнули этап работы только на внутреннем рынке и вышли за рубеж. Работаем в Берлине и Мюнхене, присутствуем в Грузии и Монголии. ФРГ –– новая для нас точка, мы начали там работать только в 2019 году и, безусловно, продолжим наращивать объемы, будем выходить в другие города в Германии, –– отметил Тимофей Хохлов на пресс-конференции в рамках авиасалона «МАКС-2019».

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев сказал «Известиям», что германское направление –– одно из главных в зарубежной экспансии «Роснефти».

–– Компания имеет долю в трех НПЗ в Германии и поставляет примерно 12% всего моторного топлива, продающегося в этой стране. Думаю, эта цифра будет расти. Начало поставок авиатоплива в немецкие аэропорты –– логичный очередной шаг к увеличению своей доли на этом выгодном рынке, –– сказал он.

Помимо Германии, «Роснефть» заправляет самолеты в аэропортах трех крупнейших городов Грузии (Тбилиси, Кутаиси и Батуми) и столице Монголии Улан-Баторе.

От Москвы до Магадана

В первой половине 2019 года «Роснефть Аэро» («РН-Аэро») на 2% — до 1,6 млн т — увеличила продажи авиакеросина, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эту цифру входит заправка самолетов в аэропортах, а также реализация топлива на бирже.

–– По нормативу компания должна поставлять на биржу 10%, однако мы продаем больше –– порядка 14–16%. Это дает свободный, равный доступ к продукту, в том числе независимым игрокам, –– пояснил Тимофей Хохлов.

Основной канал продажи топлива –– заправка «в крыло» (розничная торговля), за первые шесть месяцев она увеличилась на 9,5%. Всего в российских аэропортах за этот период «Роснефть Аэро» залила в лайнеры 1,035 млн т горючего. Количество заправочных операций при этом выросло на 13%, превысив 108 тыс.

Как пояснили в компании, заметнее всего продажи топлива выросли в московском аэропорту Шереметьево, а также в Пулково (Санкт-Петербург) и в аэропорту Пашковский (Краснодар).

Согласно прогнозу ГосНИИ гражданской авиации, в 2019 году объем авиаперевозок в РФ вырастет на 7,5% по сравнению с 2018-м. Это скажется и на объеме потребляемого авиатоплива.

Спрос на него будет расти, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

–– Внутрироссийский рынок авиаперевозок сейчас активно развивается. Модернизируются существующие аэропорты, строятся и открываются новые, например, в Саратове. Благодаря этому можно ожидать рост спроса на авиакеросин. Также можно рассчитывать на рост экспорта топлива, –– добавил эксперт.

«РН-Аэро» также расширила географию присутствия на российском рынке авиатоплива. В этом году компания начала работу в международном аэропорту Магадана. Он стал 43-м в списке воздушных гаваней, где компания заправляет самолеты.

–– Работа в удаленных аэропортах требует даже большего внимания и ответственности, чем в точках, где, в случае какого-то сбоя, тебя могут поддержать партнеры. В малом аэропорту вся ответственность ложится на тебя, –– пояснил Тимофей Хохлов.

Он сообщил, что следующим шагом в развитии сети самолетных «заправок» станет строительство ТЗК в Пулково. Это будет крупный региональный хаб, учитывающий рост инфраструктуры и рост пассажиропотока, пояснил Тимофей Хохлов.

«РН-Аэро» запустила в промышленную эксплуатацию систему оперативного учета движения нефтепродуктов. Она установлена на четырех ТЗК компании в аэропортах Владивостока, Красноярска, Самары и Санкт-Петербурга. Как пояснили в «Роснефти», система позволяет повысить скорость предоставления данных по движению нефтепродуктов, а также исключает влияние человеческого фактора. Уже в ближайшее время технологию планируется внедрить на остальных ТЗК «РН-Аэро». Тимофей Хохлов отметил, что автоматизация не приводит к сокращению рабочих мест, но позволяет контролировать весь процесс доставки топлива –– от НПЗ до заправки «в крыло».