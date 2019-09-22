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Умер чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков

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Фото: TASS/ZUMA
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21 сентября в возрасте 85 лет скончался чемпион мира по волейболу 1962 года в составе СССР Анатолий Цирков. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что спортсмен умер после тяжелой болезни.

Цирков был удостоен звания мастера спорта Советского Союза. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов СССР.

Выступал за сборную и клубы «Торпедо», МАИ и «Буревестник», пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что мастер спорта СССР и бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Марк Гек умер в возрасте 86 лет.

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