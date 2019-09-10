Прямой эфир

Умер бывший защитник «Зенита» Марк Гек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мастер спорта СССР и бывший защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Марк Гек умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба команды во вторник, 10 сентября.

Причины смерти игрока не уточняются.

Марк Гек пришел в большой футбол в 23 года, после того как пережил блокаду Ленинграда и затем отслужил в армии. Тренеры «Зенита» заинтересовались им на первенстве города — спортсмен не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции.

В составе сине-бело-голубых Марк Гек играл с 1956 по 1961 год. На его счету 101 матч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер влиятельный фотограф XX века Роберт Франк
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019