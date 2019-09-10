Умер бывший защитник «Зенита» Марк Гек

Мастер спорта СССР и бывший защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Марк Гек умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба команды во вторник, 10 сентября.

Причины смерти игрока не уточняются.

Марк Гек пришел в большой футбол в 23 года, после того как пережил блокаду Ленинграда и затем отслужил в армии. Тренеры «Зенита» заинтересовались им на первенстве города — спортсмен не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции.

В составе сине-бело-голубых Марк Гек играл с 1956 по 1961 год. На его счету 101 матч.