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Умер влиятельный фотограф XX века Роберт Франк

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Фото: TASS/Zuma/Nancy Kaszerman
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Американский и швейцарский фотограф-документалист Роберт Франк умер в Канаде на 95-м году жизни, сообщает The New York Times во вторник, 10 сентября. Смерть Франка подтвердил галерист Питер Макгилл, который выставлял его работы с 1983 года.

Фотограф ушел из жизни днем ранее в Инвернессе, Новая Шотландия. О причинах смерти не сообщается.

Роберт Франк — один из самых влиятельных фотографов XX века, чей визуально грубый и выразительный стиль сыграл ключевую роль в изменении тенденции в документальной съемке. Он родился в Швейцарии и переехал в Нью-Йорк в возрасте 23 лет.

Франк был наиболее известен своей новаторской книгой «Американцы» (The Americans) с черно-белыми фотографиями, сделанными в середине 1950-х годов во время одной из его поездок по пересеченной местности. Предисловие к изданию написал Джек Керуак.

В книгу вошли снимки одиноких людей, похорон, подростков и поклонников субкультур. Его фотографии были кинематографичными и зернистыми, что было характерно для телевизионных передач того периода.

Также Франк является автором фотоснимков для журналов Harper"s Bazaar, Life, Vogue, режиссером фильмов «Мне и моему брату», «Сахарная гора» и других.

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