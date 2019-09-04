Умер немецкий фешн-фотограф Петер Линдберг

Выдающийся немецкий фешн-фотограф Петер Линдберг скончался на 75-м году жизни, информация об этом размещена в официальном Instagram-аккаунте культурного деятеля.

«С большой грустью мы объявляем, что Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 года», — сказано в посте.

Также указано, что Линдберг «оставил» свою супругу Петру, первую жену Астрид, четырех сыновей Вениамина, Джереми, Симона, Иосифа и семерых внуков.

Петер Линдберг родился в 1944 году в польском городе Лешно, вырос в немецком Дуйсбурге. В художественной школе изучал живопись, а 1971 году увлекся фотографией и через два года стал работать в рекламе.

Спустя семь лет он перебрался в Париж, где началась его международная карьера как фотографа в области моды. Он снимал известных актрис и моделей, таких как Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Мадонна, Наталья Водянова, Катрин Денев, Кейт Мосс.

Его снимки появлялись на крупнейших ведущих журналов моды и поп-культуры — Rolling Stone, Vogue и др.