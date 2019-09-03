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Умерла народная артистка Зинаида Славина

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Фото: ТАСС/Мудрац Александра
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Славина родилась 6 апреля в 1940 году в Петергофе. В 1964 году окончила Театральное училище им. Щукина. Еще будучи студенткой, она исполнила главную роль в студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта, который стал первой постановкой «Театра на Таганке».

Впоследствии Славина стала ведущей актрисой театра и оставалась ею четверть века. За годы своей службы в театре она сыграла более чем в 1,6 тыс. спектаклей. В 1993 году актриса и ее коллеги по труппе перешли во вновь созданный театр «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко.

В последние годы Славина была задействована в спектаклях «Афган», «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», «Иванов», «Четыре тоста за Победу», «Белые столбы», «Мисс и мафия – Кутузов».

Также артистка известна по ролям в кино. Ее можно увидеть в фильмах «Софья Перовская», «Нос», «Происшествие, которого никто не заметил», «Иван да Марья» и др.

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