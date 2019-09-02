Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в одной из больниц Каира утром в понедельник, 2 сентября, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

Ему было 68 лет, пишет ТАСС. Причины смерти не уточняются

Сергей Кирпиченко родился 13 августа 1951 года в семье высокопоставленного советского разведчика и востоковеда. В 1973 году он окончил МГИМО и сразу же поступил на работу в МИД.

В разные годы работал в советских дипмиссиях в Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, был послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. Пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египте он занимал с 2011 года и по совместительству работал в качестве полпреда России при Лиге арабских государств. Владеет арабским, английским и французским языками.

В середине июня умер посол России в Сенегале Сергей Крюков. Ему было 59 лет.