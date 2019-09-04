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Начинающий порноактер умер после проб в Испании

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Фото: Depositphotos
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В испанском городе Майрена-дель-Альхарафе после кастинга умер начинающий порноактер. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило издание The Sun.

Отмечается, что после кинопроб в фильм для взрослых 20-летний парень решил освежиться в бассейне, на дне которого его и обнаружили режиссеры.

Полиция считает, что у молодого человека случился сердечный приступ и собирается выяснить, не принимал ли он алкоголь или наркотики перед съемками.

8 ноября 2018 года стало известно, что американскому актеру Дэвиду Швиммеру предложили снова исполнить роль Росса Геллера, но только в порнопародии на сериал «Друзья». За эту роль 52-летнему актеру предложили $1 млн.

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