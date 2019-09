Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones

Американский гитарист, музыкальный продюсер и звукорежиссер Джимми Джонсон умер в возрасте 76 лет, сообщает The Guardian. Информацию о смерти подтвердил изданию сын артиста Джей Джонсон.

Музыкант ушел из жизни в минувший четверг, 5 сентября. О причинах смерти не сообщается.

Джимми Джонсон родился 4 февраля 1943 года в Шеффилде, Алабама. Музыкальную карьеру он начал в 60-е и рассказывал, что на его желание научиться играть на гитаре повлиял Чак Берри. Позднее, в 1969-м, он и его коллеги по цеху основали алабамскую звукозаписывающую компанию Muscle Shoals.

В качестве гитариста Джонсон отметился на множестве студийных альбомов певицы Ареты Франклин. Более того, он записал собственную партию для ее хита Respect 1967 года.

Также музыкант выступил соавтором песен Wilson Pickett's Don't Know My Love и Careless Whisper Джорджа Майкла и хитов Wild Horses, You Gotta Move и Brown Sugar рок-группы Rolling Stones, отмечает «Газета.ру».