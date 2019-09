В США умер наследник гостиничного бизнеса Hilton Баррон Хилтон. Об этом 21 сентября сообщил CNN.

Бизнесмену был 91 год. По имеющейся информации, смерть наступила по естественным причинам еще 19 сентября.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr