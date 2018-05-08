Прямой эфир

Хакер приговорена в США к тюрьме за кражу денег и фото у Пэрис Хилтон

0
Фото: Global Look Press/Lisa Forster
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина-хакер приговорена в США к 57 месяцам тюрьмы за хищение нескольких сотен тысяч долларов со счета Пэрис Хилтон, а также ее фотографий в обнаженном виде. Об этом сообщает новостной портал TMZ.

После того как вердикт суда был объявлен, Хилтон заявила, что удовлетворена вынесенным приговором.

Осужденная Пайтсар Бжчаджан в течение двух лет регулярно похищала деньги Хилтон, сумев получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам и данным кредитных карт.

Также она похитила обнаженные фотографии светской львицы, которые хранились в облачном хранилище iCloud.

37-летняя Пэрис Хилтон известна как праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона, а также актриса, фотомодель и дизайнер. Также популярность она приобрела благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У Пэрис Хилтон похитили сотни тысяч долларов и откровенные снимки
Пэрис Хилтон сообщила о своей эвакуации из-за пожаров в Лос-Анджелесе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017