Хакер приговорена в США к тюрьме за кражу денег и фото у Пэрис Хилтон

Женщина-хакер приговорена в США к 57 месяцам тюрьмы за хищение нескольких сотен тысяч долларов со счета Пэрис Хилтон, а также ее фотографий в обнаженном виде. Об этом сообщает новостной портал TMZ.

После того как вердикт суда был объявлен, Хилтон заявила, что удовлетворена вынесенным приговором.

Осужденная Пайтсар Бжчаджан в течение двух лет регулярно похищала деньги Хилтон, сумев получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам и данным кредитных карт.

Также она похитила обнаженные фотографии светской львицы, которые хранились в облачном хранилище iCloud.

37-летняя Пэрис Хилтон известна как праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона, а также актриса, фотомодель и дизайнер. Также популярность она приобрела благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях.