Эрдоган допустил возможность покупки Patriot у США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при выполнении всех условий Анкары. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Daily Sabah.

«Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их (Patriot. — Ред.) покупки», — отметил Эрдоган. По его словам, эту тему он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается во вторник, 24 сентября, в Нью-Йорке.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут с 1 сентября 2019 года до 2 января 2020 года.