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В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

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Фото: РИА Новости
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Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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«По версии следствия, мужчины осуществляли запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — отметил он.

По словам Грибакина, у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаги террористической организации, запрещенной в России, а также боеприпасы. Возбуждены уголовные дела.

Представитель Росгвардии не уточнил, когда проводилось задержание. При этом 19 сентября также сообщалось, что правоохранители в Нижневартовске задержали трех сторонников террористической группировки «Исламское государство». Связаны ли эти инциденты, не известно.

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