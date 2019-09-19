Тбилиси передал Москве обвиняемого в связях с ИГ Рамзана Ахъядова

Министерство юстиции Грузии в четверг экстрадировало в Россию гражданина Рамзана Ахъядова, обвиняемого в террористической деятельности и в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции республики Тею Цулукиани.

По информации агентства, Ахъядов обвиняется в терроризме, а именно мобилизации людей в интересах ИГ и ведении боев в 2013–2015 годах.

По словам Цулукиани, Ахъядов попал в Грузию из Турции, после чего его задержали грузинские правоохранители, так как он разыскивался Россией. Глава минюста также заявила, что российская сторона уведомила Тбилиси о том, что, несмотря на очень серьезные статьи обвинения, все права обвиняемого будут соблюдены, он будет находиться в «человеческих условиях». Ахъядову не будет угрожать ничего, что могло бы быть квалифицировано хоть какой-то статьей ЕСПЧ как нарушение его прав.

Цулукиани также добавила, что Грузия будет сотрудничать с международными партнерами в деле борьбы с терроризмом.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ. По информации правоохранителей, они занимались финансированием терроризма и вербовкой новых сторонников в международную организацию «Исламское государство». При обыске у мужчин были обнаружены экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, важные для следствия.