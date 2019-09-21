Голландский музей скрыл местонахождение скифского золота из Крыма

Голландский музей, где выставлялось найденное в Крыму скифское золото, засекретил местонахождение уникальных предметов после выставки. Как пишет в субботу, 21 сентября, «Газета.Ru», в музее Пирсона не дали четкого ответа о судьбе уникальных экспонатов, которые стали предметом международного спора.

«Музей Пирсона взял на хранение все спорные предметы, ожидая окончания судебного процесса. После выставки предметы больше не экспонировались», — сообщил изданию представитель амстердамского музея Яша Ланге. Назвать стоимость хранения экспонатов он также отказался.

Как уточнили Восточно-крымском музее-заповеднике, на выставку в Нидерланды было отправлено 190 предметов, в частности два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н. э., керамика и скульптура.

После того, как Крым в 2014 году в результате референдума присоединился к России, Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию именно им. Кому в итоге достанутся уникальные предметы, решит суд.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин пояснил что оплачивать услуги по хранению предметов будет та сторона, которая выиграет процесс.

«На судебных заседаниях мы, представители музея, не присутствуем. В процессе участвуют наши адвокаты. Сейчас идет рутинная работа. Адвокаты накапливают аргументацию, которая будет рассматриваться. Мы готовим все необходимые документы», — рассказал он. Мальгин отметил, что в музее не знают, какого постановления ожидать от суда, но надеются на справедливое решение, которое позволит вернуть сокровища туда, откуда они приехали в Нидерланды, — в музеи Крыма.

11 сентября крымские музеи предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.

В 2016 году судьи, основываясь на конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, заявили, что артефакты должны быть возвращены Украине, а вопрос о принадлежности коллекции нужно решать уже после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, так как считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в Крым.