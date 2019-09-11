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Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота. Об этом ТАСС рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Скифскую коллекцию следует вернуть туда, откуда она вывезена»
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В 2016 году судьи, основываясь на конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, заявили, что артефакты должны быть возвращены Украине, а вопрос о принадлежности коллекции нужно решать уже после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, так как считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в Крым.

В середине июля суд постановил, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения. Пока же он запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию.

16 июля первый заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс заявил, что решение амстердамского суда по вопросу скифского золота будет своего рода тестом на демократию. Он подчеркнул, что справедливо было бы вернуть коллекцию туда, откуда она взята, то есть в Крым.

Представители музеев региона отметили, что все артефакты найдены на полуострове и являются частью его истории, поэтому они должны быть возвращены туда, и госграницы в этом случае не важны.

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