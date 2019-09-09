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В Москве с 9 по 15 сентября пройдет музейная неделя

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Многие выставки Москвы можно будет посетить бесплатно с 9 по 15 сентября в рамках музейной недели. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Музейная неделя пройдет в столице уже в шестой раз и позволит бесплатно посмотреть все интересные выставки за семь дней.

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9 сентября в Музее героев Советского Союза и России представят экспозицию «Как мы спасали челюскинцев», где посетители увидят личные вещи первых советских героев, документы, фотографии, вырезки из газет и телеграммы, пишет «Москва 24». 10 сентября в Музее современного искусства пройдет выставка Ильмиры Болотян «Нематериальный труд», а в Музее Вадима Сидура — выставка Алексея Булдакова «Каскадеры».

11 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» можно будет посмотреть экспозицию «Екатерина Великая. К 290-летию со дня рождения», а в Мемориальном музее А.Н. Скрябина — выставку «Круг Скрябина. Н. Шперлинг и Ж. Дельвиль». 12 сентября можно будет посетить экспозицию «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло» в музее керамики и усадьбе Кусково. Кроме того, в этот день бесплатно будет работать экспозиция «Растения и животные: параллельные миры» в Государственном Дарвиновском музее.

13 сентября в усадьбе Люблино пройдет выставка «Стиль на выбор. Интерьеры эпохи историзма», а в выставочном зале «Народные картины» покажут экспозицию «Лубок — это ОК», в Музее русского лубка и наивного искусства — выставку «Генералич и его армия», в музее-заповеднике «Коломенское» — «Страницы истории России в медальерном искусстве ХХ века», пишет РИАМО. 15 сентября бесплатно будут работать выставки в Музее А.С. Пушкина, Музее Москвы, Музее Булгакова, Доме Гоголя, Доме-музее Марины Цветаевой и на других культурных площадках.

2 сентября сообщалось, что свыше 500 тыс. школьников бесплатно посетили музеи Москвы.

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