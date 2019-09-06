Прямой эфир

В Минкультуры задумались о передаче музея МХАТ в ведение МХТ Чехова

0
Фото: Министерство культуры Российской Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство культуры России рассматривает возможность передачи музея Московского художественного академического театра в ведение МХТ имени Чехова. Об этом заявила заместитель министра культуры Алла Манилова на рассмотрении концепций развития музея театра в министерстве, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Маниловой, нужно решить вопрос развития музея, будет ли он в будущем передан в ведение МХТ имени Чехова или пойдет по пути близкого сотрудничества с театром как самостоятельное юридическое лицо. Она добавила, что вопрос передачи нуждается в серьезном обсуждении, в том числе с Союзом музеев.

Идею передачи музея театру поддержал директор Театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов. «Если обращаться к мировым аналогам, то у нас театральные музеи во всем мире существуют именно при театрах — Музей Ла Скала, Музей Парижской оперы, Музей Большого театра, Музей Малого театра и так далее... Уникальность музея МХАТ и его проблема в том, что когда-то его отделили от театра юридически», — пояснил он. Вынужденное разделение создает сложности и мешает музею развивать материально-техническую базу.

«Бренд неразделим, МХТ и музей едины», — согласился директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Идею также поддержали художественный руководитель МХТ Чехова Сергей Женовач и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Ранее ведомство объявило конкурс концепций развития музея МХАТа, заявки на участие в нем принимались до 20 августа. Очный этап конкурса прошел в министерстве 6 сентября. Концепции поступили от четырех претендентов: нынешний директор музея Марфа Бубнова, ее заместитель Игорь Корнилов, экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко и предприниматель Глеб Белянкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Театр имени Чехова создаст свой медийный центр
Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019