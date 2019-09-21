Власти США одобрили запросы Apple на исключение из пошлин против КНР

Запросы компании Apple на исключение из новых пошлин на товары из Китая одобрило торговое представительство США. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 21 сентября.

Ведомство вынесло положительное решение по 10 из 15 запросов Apple на исключение из пошлин.

Отмечается, что это произошло вопреки позиции президента США Дональда Трампа, выступающего против таких послаблений.

Apple производит в Китае детали для компьютеров Mac Pro.

20 мая китайские аналитики предрекли Apple значительный ущерб из-за увеличения США ввозных пошлин. Эксперты предположили, что цены на «яблочную» продукцию поднимутся на 20%.

27 июля стало известно, что Трамп хочет, чтобы Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах, и ожидает, что корпорация анонсирует строительство предприятия в штате Техас.

Торговая война США и Китая длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.