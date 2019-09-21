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Власти США одобрили запросы Apple на исключение из пошлин против КНР

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Фото: Global Look Press/Wang Gang/ZUMAPRESS.com
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Запросы компании Apple на исключение из новых пошлин на товары из Китая одобрило торговое представительство США. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 21 сентября.

Торговая война Трампа с Китаем
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Ведомство вынесло положительное решение по 10 из 15 запросов Apple на исключение из пошлин.

Отмечается, что это произошло вопреки позиции президента США Дональда Трампа, выступающего против таких послаблений.

Apple производит в Китае детали для компьютеров Mac Pro.

20 мая китайские аналитики предрекли Apple значительный ущерб из-за увеличения США ввозных пошлин. Эксперты предположили, что цены на «яблочную» продукцию поднимутся на 20%.

27 июля стало известно, что Трамп хочет, чтобы Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах, и ожидает, что корпорация анонсирует строительство предприятия в штате Техас.

Торговая война США и Китая длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

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