Торговая война Трампа с Китаем

После твита Дональда Трампа о том, что 1 сентября в США будет введена пошлина 10% на китайский импорт общей стоимостью $300 млрд, индекс Доу–Джонса потерял за сутки более 800 пунк­тов, испарилось $550 млрд рыночной капитализации. Процентная ставка по ценным бумагам США также перевернулась с ног на голову. Всё это признаки того, что экономика США входит в рецессию.

Трамп использует эту ситуацию, чтобы добиться от Федеральной резервной системы (ФРС) США снижения процентной ставки. На самом деле он всего лишь отвлекает внимание, по факту же торговая война набирает обороты, ускоряя момент наступления национального кризиса США.

В продолжении торговых войн для президента США есть свои минусы. Американские компании уже пострадали от введения пошлин на китайскую продукцию стоимостью более $200 млрд.

Тогда перерабатывающие компании в Соединённых Штатах не осмелились резко поднять цену на конечный продукт, чтобы сохранить долю на рынке, и понесли потери.

Следующее введение пошлин затронет уже товары народного потреб­ления, это немедленно отразится на цене для потребителей и, таким образом, увеличит на них инфляционное давление. А если уровень инфляции вырастет, вырастет и процентная ставка ФРС, чего и опасается Дональд Трамп.

Пострадают также американские технологические компании, так как альтернатив китайской продукции на местном рынке сейчас нет. Министерство торговли смогло пойти на уступки, но оставило лишь часть продукции, которая временно не будет облагаться налогом.

Если к середине декабря американо-китайские переговоры зайдут в тупик, то пострадают американские потребители и американские производственные компании в Китае.

Кроме того, приближаются президентские выборы в США, а Трамп уже начал свою кампанию, поэтому спад в торговле будет совсем ему не на руку. Недавние опросы общественного мнения в США показали, что в нескольких центральных и западных штатах поддержка действующего главы государства ослабла, а именно эти штаты важны президенту для переизбрания.

Сохранить этих избирателей Трамп смог бы, позволив Китаю восстановить закупки соевых бобов в этих штатах, не дав сое и кукурузе просто сгнить на складах. Совсем недавно он в своем твите заявил, что готовится к встрече с Си Цзиньпином и в обмен на восстановление закупок американской сои может прекратить поддержку беспорядков в Гонконге.

Вопрос лишь в том, согласен ли Китай. Решить вопрос с Гонконгом он может и сам, без участия США. Китай предложил США отказаться от своего технического эмбарго в отношении китайских технологических компаний, однако от конгресса США реакции не последовало.

Трамп начал торговую войну с Китаем, и теперь ему придется есть свои бобы.

Чем явственнее становятся признаки экономического спада и ближе дата президентских выборов, тем меньше энтузиазма у Китая вести торговые переговоры с Соединёнными Штатами, ведь это не единственный экспортный рынок. В торговой войне с Китаем Дональд Трамп поставил себя в безвыходное положение, сейчас ему можно занять выжидательную позицию и посмотреть на результат.